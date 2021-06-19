مخاوف سياسية من التدخلات الخارجية بالانتخابات العراقية: هذا هدفها!

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت، وجود مخاوف سياسية من التدخلات الخارجية في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، فيما كشف الهدف من هذا التدخل.

وقال السعدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "اطرافا دولية، تسعى وتعمل على التدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، وهناك مخاوف سياسية من هذا التدخل، خصوصاً ان البعض يريد ان يشرعن هذا التدخل تحت عنوان الاشراف على الانتخابات".

وبين ان "الهدف من التدخل الدولي في الانتخابات العراقية، التلاعب في نتائج هذه الانتخابات، وتزويرها لصالح جهات سياسية لها دعم دولي تعمل وفق اجندات خارجية، ولهذا رفضنا الاشراف الدولي على الانتخابات، وسنبقى نرفضه، ولن نقبل كونه يمس في نزاهة العملية الانتخابية وكذلك سيادة العراق".

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