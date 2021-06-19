الهجرة تعلن عودة 70 عراقياً من المتواجدين بتركيا إلى العراق

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن عودة 70 مواطنا عراقيا من المتواجدين في تركيا الى العراق، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة الطوعية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الهجرة وكالة في الوزارة دريد جميل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 70 مواطن من العراقيين المتواجدين في محافظات انقرة وچرم وسامسون الى مناطقهم الاصلية في محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأوضح انه "تم إعادة المواطنين براً عن طريق منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو في محافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".

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