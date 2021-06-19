2021/06/19 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سيطرت وأخمدت 6 فرق اطفاء، نيران حريق اندلع داخل مخزن للزهور الاصطناعية البلاستيكية في منطقة التورات وسط الشورجة التجارية خلف عمارة الضمان في بغداد.وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها طوقت وعزلت واقتحمت المخزن المحترق ومنعت اتساع النيران الى المخازن والمحال التجارية المجاورة لموقع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تسيطر على حريق مخزن للزهور وسط الشورجة first appeared on النور نيوز.

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