الكاظمي يؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران: نتطلع إلى توثيق أواصر التعاون

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ببرقية تهنئة الى فخامة إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما أكد عمق العلاقات بين البلدين والتطلع إلى توثيق أواصر التعاون المشترك.وجاء في برقية بعثها الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نقدم لفخامتكم خالص التهاني بمناسبة إنتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية …

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