ضبط مواد لفحص كورونا مخالفة للضوابط في مطار البصرة

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط مواد لفحص كورونا مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار البصرة الدولي.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط أدوية بشرية متنوعة ومواد لفحص الإصابة بفايروس كورونا وكذلك ادوات احتياطية للأجهزة الدقيقة بحوزة مسافرين يحملان الجنسية …

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