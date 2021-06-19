نقيب الصحفيين مؤيد اللامي معزيـا برحيل الشاعرة القديرة لميعة عباس عمارة : وداعاً لواحدة من اعمدة الشعر المعاصر في العراق

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، تعازيه برحيل الشاعرة العراقية القديرة لميعة عباس عمارة ، التي وافاها الاجل في مغتربهـا خارج العراق عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض .وكتب اللامي في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " وداعاً أيقونة الإبداع العراقي لميعة عباس عمارة، وداعاً لواحدة من رواد الشعر العربي الحديث وإحدى أعمدة الشعر المعاصر في العراق "./انتهى5

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