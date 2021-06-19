الدفاع المدني تسيطر على حريق مخزن للزهور في التورات وسط الشورجة

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سيطرت فأخمدت ستة فرق اطفاء نيران الحريق التي اشتعلت داخل مخزن للزهور الاصطناعية البلاستيكية في منطقة التورات وسط الشورجة التجارية خلف عمارة الضمان في بغداد .وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني " ان فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت واقتحمت المخزن المحترق ومنعت اتساع النيران الى المخازن والمحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية .واشار البيان الى سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي نتيجة الحمل الزائد ما اشعل الحريق بادئ الأمر في المخزن ./انتهى ح

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