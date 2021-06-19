اتفاق سوري عراقي على تبادل الخبرات في مجال العمل البيئي

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات والعمل المشترك في م...

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