الامن العراقي يطيح بعنصر في

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على احد عناصر ما كانت تسمى "ولاية الفلوجة" بمحافظة الانبار....

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