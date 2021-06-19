عراقي ينتحر لأنه مُنِع من الزواج من امراة ثانية!

2021/06/19 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بإقدام مواطن عشريني على الانتحار، وذلك من خلال إطلاق النار على نفسه في أحد أقضية محافظة ذي قار العراقية جنوبي ...

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