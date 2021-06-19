2021/06/19 | 16:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأغذية العالمي: نخطط لمساعدة 849 ألف مواطن عراقي في العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/19 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأغذية العالمي: نخطط لمساعدة 849 ألف مواطن عراقي في العام الحالي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأغذية العالمي: نخطط لمساعدة 849 ألف مواطن عراقي في العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).