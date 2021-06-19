2021/06/19 | 16:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يورو 2020.. يويفا يطالب بالتوقف عن إزالة المنتجات الخاصة برعاة البطولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/19 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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