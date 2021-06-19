المعهد القضائي ينظم الورشة اللغوية الرابعة في الصياغة القانونية

2021/06/19 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المعهد القضائي بتاريخ 19 /6 / 2021، الورشة الرابعة التخصصية للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام من رئاسات الاستئناف كافة والذين بلغ عددهم 18 قاض وعضو ادعاء في السلامة اللغوية في الصياغة القانونية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم السبت: أن "الورشة تضمنت محاضرات تخصصية لقواعد اللغة العربية حاضر فيها الدكتور حسن زهراو لعدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام ومن محاكم الاستئناف كافة"

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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