صحة السليمانية تشيد بجهود لاهور شيخ جنكي

2021/06/19 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المديرية العامة صحة السليمانية يوم السبت، تجاوز العراقيل امام مهام مستشفى هيوا للامراض السرطانية، مشيدة بجهود لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال الدكتور صباح نصر الدين، مدير عام صحة السليمانية للصحفيين: ان مستشفى هيوا واجه مشاكل مالية منذ 6 اشهر، موضحا، ان الجهود مستمرة لتجاوز جميع العراقيل واستمرار عمل المستشفى الذي اسسه فقيد الامة الرئيس مام جلال.

واضاف: انه من المعالم الجميلة لمدينة السليمانية، شاكرا جهود جميع المتبرعين والجهات التي تدعم استمرار مهام المستشفى مشيدا بدور لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي تفقد اليوم اقسام مستشفى هيوا متعهدا بدعمه، وتوفير الادوية والاحتياجات الخاصة بالمرضى.

PUKmedia متابعة

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