الكاظمي يبرق إلى رئيسي ويؤكد على توفير الأمن والإستقرار

2021/06/19 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، ببرقية تهنئة الى إبراهيم

رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً لإيران،

فيما شدد على ضرورة توفير الأمن

والإستقرار لسائر شعوب المنطقة.

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