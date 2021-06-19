رئيس الجمهورية يُهنئ

2021/06/19 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

السبت، إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، بمناسبة فوز، ابراهيم رئيس

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