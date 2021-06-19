اليونامي تدعو الحكومة العراقية الى دعم و تعويض الناجيات الايزيديات

2021/06/19 | 16:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك دعت بعثة يونامي في العراق الحكومة العراقية إلى دعم وتعويض الناجيات الإيزيديات من تنظيم داعش اللواتي تعرضن الى الاضطهاد بكل معانيه.وقالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، ان “تشريع قانون الناجيات …

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