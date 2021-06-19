الصحة تسجل 3608 إصابات جديدة بكورونا وتماثل 3829 حالة للشفاء

2021/06/19 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 3608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3829 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 26 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "العدد التراكمي للملقحين بلغ 763954".

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