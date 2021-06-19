انخفاض ’جيد’ في مؤشر الوبائي لهذا اليوم

2021/06/19 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 3608 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3829 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 26 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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