الصحة تسجل 3608 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/06/19 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 3608 اصابة بـ وباء كورونا و 3829 حالة شفاء اضافة الى وفاة 26 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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الصحة تسجل 5068 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

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