2021/06/19 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتلقى دعوة من رئيس لزيارة طهران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتلقى دعوة من رئيس لزيارة طهران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتلقى دعوة من رئيس لزيارة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).