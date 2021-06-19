مستشار الكاظمي: الحكومة تطمح لإنهاء ملف القوات القتالية نهاية العام الحالي

2021/06/19 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحكومة تطمح الى انهاء ملف وجود القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.

ونفى عباس وجود أي قواعد عسكرية أميركية بصفة مستقلة داخل البلاد مبينا أن الكاظمي يسعى لإنهاء ملف وجود القوات القتالية قبل مغادرته للمنصب بعد اجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة.

وأشار الى أن الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن أقرت فقرات الانسحاب وتشكيل لجان عسكرية مشتركة لافتا الى أن ستين بالمئة من القوات الأميركية قد غادرت الأراضي العراقية.

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