2021/06/19 | 16:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مطاردة لأيام.. اعتقال مهربي مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من "الحشيشة" في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/19 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مطاردة لأيام.. اعتقال مهربي مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من "الحشيشة" في البصرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مطاردة لأيام.. اعتقال مهربي مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من "الحشيشة" في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).