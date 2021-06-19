لاهور شيخ جنكي: لن نسمح بتسييس مشكلة مستشفى هيوا

2021/06/19 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، يرافقه الدكتور ميران محمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، مستشفى هيوا ، بمدينة السليمانية لمعرفة مشاكل ومعوقات المستشفى، عن كثب.

وخلال لقاء، حضره كل من الدكتور هفال ابو بكر محافظ السليمانية، والدكتور صباح هورامي مدير عام صحة السليمانية، والدكتور ياد نقشبندي مدير مستشفى هيوا، استمع لاهور شيخ جنكي وبشكل دقيق الى المشاكل والمعوقات والمطالب، واعرب عن دعمه الكامل ودعم الاتحاد الوطني الكوردستاني لمعالجة المشاكل والمعوقات، مضيفا بالقول: "سنفعل جهودنا السياسية والادارية لتوفير المستلزمات والاحتياجات الكاملة للمستشفى".

واضاف شيخ جنكي: لن نسمح بتحويل المشكلة في المستشفى الى مسألة سياسية او تسليمه الى القطاع الخاص، ان المستشفى هو شدة ورد فقيد الامة الرئيس مام جلال الى مدينة السليمانية.

واعرب الرئيس المشترك عن قلقه حول المحاولات خلال السنوات الماضية التي حاولت اهمال وتهميش القطاع العام في المجال الصحي وتغيير مساره نحو القطاع الخاص، مبينا ان هذه المسألة بعيدة عن اسس الاشتراكية الديمقراطية وتتسبب بوقوع الضرر على المواطنين المتعففين، واننا كاتحاد وطني كوردستاني سنقف وبشتى الطرق جميع تلك المحاولات، ولن نسمح ان يقع المستشفى وان يكون بلا أمل او ان يقع الضرر على يتضرر المرضى.

وتعهد لاهور شيخ جنكي، بتقديم المساعدة والدعم، مؤكدة انه وما عدا الشأن الداخلي، سيعمل على الاتصال بالجهات ذات العلاقة في الحكومة العراقية بمساعدة ودعم هذا المستشفى، لانه وبحسب احصائيات المستشفى، ان اغلب المرضى المراجعين، هم من المحافظات العراقية الاخرى.

كما وأكد على ضرورة ارجاع حصة السليمانية ومستشفى هيوا من ايرادات صندوق التبرعات لمرضى السرطان في اقليم كوردستان، الى سابق عدها وان تصرف في وقتها وبذل الجهود في زيادتها، مشددا على ضرورة صرف اموال الشركات الموفرة لادوية مرضى السرطان، بالتوازن وبشكل متساوي بين محافظات اقليم كوردستان، وعلى الشركات التعاون بنفس طويل مع القطاع الصحي وعدم وضع العراقيل امام المستشفيات الخاصة بامراض السرطان.

وفي نهاية زيارته، تفقد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اقسام المستشفى والمرضى الراقدين، متمنيا لهم الشفاء.

PUKmedia ترجمة

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