تسجيل 9 وفيات و464 حالة تعافي من كورونا في اقليم كوردستان

2021/06/19 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الجمعة 18/6/2021، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة و464 حالة شفاء من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 479"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (5329 فحصاً جديداً)

• (1197) اربيل

• (1340) السليمانية

• (2792) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (203 اصابة جديدة)

• (20) اربيل

• (57) السليمانية

• (126) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (464 حالة شفاء جديدة)

• (130) اربيل

• (207) السليمانية

• (97) دهوك

• (0) حلبجة

• (28) كرميان

• (2) رابرين

4.



الوفيات: (9 حالات وفاة)

• (1) اربيل

• (3) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (4) كرميان

• ( 0 ) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة

PUKmedia ترجمة

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