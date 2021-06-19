ارتفاع اسعار

2021/06/19 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من تحديد وزارة الزراعة سعر

بيض المائدة، الا ان الاسعار تأخذ

بالارتفاع يوماً بعد آخر.

وتترواح اسعار طبقة بيض المائدة (30 بيضة)

في الاسواق المحلية بكربلاء بين (6250 - 7000)

للطبقة الواحدة، في

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