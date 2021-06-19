2021/06/19 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتلقى دعوة من الرئيس الإيراني

المنتخب لزيارة طهران

يتبع ..

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