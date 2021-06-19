بغداد واربيل تبحثان تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2021/06/19 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث محافظ البنك المركزي العراقي، مع رئيس حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم عمل شركات الصيرفة تمهيدا لترخيصها.وقال المكتب الاعلامي للبنك، في […]

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