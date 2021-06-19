2021/06/19 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البنك المركزي: لجان عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:52

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: لجان عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: لجان عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بالإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).