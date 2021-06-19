اتصال هاتفي بين الكاظمي والرئيس الإيراني الجديد: مزيد من التعاون المشترك

2021/06/19 | 17:02 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني الجديد.............

اجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية السيد ابراهيم رئيسي، وقدم سيادته تهانيه الى السيد رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

واكد السيد الكاظمي خلال الاتصال على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه الى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والامنية وفي مجال محاربة الارهاب وبما يعزز امن واستقرار البلدين والمنطقة.

من جانبه عبر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي عن شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الاسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية الى السيد الكاظمي لزيارة ايران في اقرب فرصة.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء19 –حزيران-2021

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