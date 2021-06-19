2021/06/19 | 17:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على مهربين للمخدرات بحوزتهما 10 كغم من مادة الحشيشة في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة قواطع المسؤولية لإلقاء القبض على مهربي وتجار ومروجي المخدرات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض مهربين للمخدرات بحوزتهما 10 كغم من الحشيشة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض مهربين للمخدرات بحوزتهما 10 كغم من الحشيشة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض مهربين للمخدرات بحوزتهما 10 كغم من الحشيشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).