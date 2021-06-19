أحمدي نجاد يعلق على نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران

2021/06/19 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس إيران السابق محمود أحمدي نجاد، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”،اليوم السبت، إن تغييرات كبيرة تنتظر بلاده بعد الانتخابات الرئاسية.وقال أحمدي نجاد: “في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع تغييرات […]

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