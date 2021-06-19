العراق: الاعتداء بالضرب على مديرة مدرسة يحدث ضجة كبيرة

2021/06/19 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استنكرت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة، السبت، حادثة الاعتداء بالضرب من قبل أحد أولياء أمور الطالبات وزوجته على مديرة مدرسة أثناء تأديتها لواجبها وأمام أنظار الملاك التربوي.

وذكر مدير اعلام وعلاقات تربية البصرة باسم القطراني في تصريح لـ NRT عربية، (19 حزيران 2021)، ان "هذه التصرفات تعتبر استهتار وتجاوز على الحرم التربوي والتي تتكررت باستمرار مما يعد مؤشرا خطيرا على انتهاك القوانين والأنظمة التربوية".

واضاف القطراني، ان "مديرة مدرسة الثورة العربية للبنات الواقعة بمحلة الهادي في محافظة البصرة قدمت شكوى أصولية في مركز الشرطة، وكذلك شكوى إلى مديرية التربية"، مبينا انه "سيتم متابعتها من خلال المشاور القانوني بحسب توجيه المدير العام".

واوضح، انه "على الحكومة المحلية والقوات الأمنية وضع حد لتكرار حالات الاعتداء على ملاكات التربية، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بحرمة المدارس والمؤسسات التربوية إنصافا لرسل العلم وصناع الحياة".

واعلنت المديرية العامة للتربية في البصرة، السبت، تفاصيل اعتداء عائلة تلميذة على مديرة مدرسة في محافظة البصرة.



وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 حزيران 2021)، انها "تستنكر حادثة الاعتداء بالضرب من قبل أحد أولياء أمور التلميذات وزوجته على مديرة مدرسة الثورة العربية للبنات الواقعة في محلة الهادي أثناء تأديتها لواجبها وأمام أنظار ملاك المدرسة في واحدة من حالات الأستهتار والتجاوز على الحرم التربوي والتي تتكرر باستمرار مما يعد مؤشرا خطيرا على انتهاك القوانين والأنظمة التربوية".



واضاف البيان، ان "مديرة المدرسة قدمت شكوى أصولية في مركز الشرطة، وكذلك شكوى إلى مديريتنا حيث ستتم متابعتها من خلال مشاورنا القانوني بحسب توجيه المدير العام".

واوضح، انه "في الوقت ذاته نهيب بالحكومة المحلية والقوات الأمنية كما هو شأنهم دائما لوضع حد لتكرار حالات الاعتداء على ملاكاتنا، وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بحرمة مدارسنا ومؤسساتنا التربوية إنصافا لرسل العلم وصناع الحياة".

N.A

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