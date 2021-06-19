سرايا السلام تنتشر في محافظة عراقية (فيديو)

2021/06/19 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في المثنى، السبت، بانتشار سرايا السلام وسط مدينة السماوة لاقامة تشييع رمزي لـ "محمد محمد صادق الصدر" في ذكرى مقتله الثانية والعشرين.

وقال أحد المشاركين في التشييع لـNRT اليوم، (19 حزيران 2021)، ان القائمين على التنظيم هم من مقلدي الصدر ولكن المعزين من أبناء مدينة الرميثة.

ورفع العشرات من أتباع التيار الصدري، صورا ونعشا رمزيا للصدر الذي اغتيل عام 1999 مع ولديه، مؤمل ومصطفى، على خلفية مواقفه المعارضة لصدام حسين.

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