2021/06/19 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي

الكاظمي يتلقى دعوة من الرئيس الإيراني المنتخب لزيارة طهران

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