تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الكاظمي والرئيس الايراني الجديد

2021/06/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، دعوة من الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لزيارة طهران.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه أن "الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية السيد ابراهيم رئيسي، وقدم تهانيه بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية".

وأكد الكاظمي خلال الاتصال على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية وفي مجال محاربة الإرهاب وبما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وفقا للبيان".

من جانبه عبر الرئيس الإيراني رئيسي عن "شكره للكاظمي، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الجمهورية الإسلامية على تنميتها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد، ووجه دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة إيران في أقرب فرصة".

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