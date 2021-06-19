2021/06/19 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إعادة تنظيم القطاع المصرفي بين بغداد وأربيل

محافظ البنك المركزي العراقي يزور إقليم كوردستان

وقال البنك المركزي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه انه "جرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والبنك المركزي العراقي في مجال إعادة تنظيم القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف البيان ان "الجانبين تناولا أطر العمل لتعزيز القطاع المصرفي من خلال عدة أمور، أهمها تنظيم المصارف التابعة لحكومة الإقليم وترخيصها من البنك المركزي، وتنظيم عمل شركات الصيرفة تمهيدا لترخيصها"، فيما كشف غالب عن "مباشرة عدة لجان أعمالها لإنجاز المهام التي وجه بها دولة رئيس الوزراء ومعالي المحافظ".

وقد أبدى رئيس حكومة الإقلين بحسب البيان "مجدداً استعداده للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العراقي"، مؤكدا أن "إعادة تنظيم القطاع المصرفي من شأنه أن يشكل دعامة قوية ومهمة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وترسيخ عملية الاستثمار وكسب ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية".

فيما أكد المحافظ "حرص البنك المركزي على قيام فرع البنك المركزي بالإقليم بمهامه الرقابية والإشرافية بشكل فاعل لضمان أداء القطاع المصرفي لنشاطه في ظل القوانين النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد واربيل تبحثان إعادة تنظيم القطاع المصرفي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد واربيل تبحثان إعادة تنظيم القطاع المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).