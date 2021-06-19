اجتماع نيابي مع الصناعيين والمستثمرين لمناقشة المعوقات القانونية مع عقارات الدولة

2021/06/19 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، عقد اجتماع مع كبار الصناعيين والمستثمرين لمناقشة القوانين والقرارات الصادرة منذ عام 2011 التي لم تجد طريقها الى التنفيذ حتى الآن.واشارت اللجنة ، الى اهمية هذا الاجتماع قبل موعد استضافة مدير دائرة عقارات الدولة ،للوقوف على تداعيات المشاكل المتراكمة بين القطاع الصناعي والاستثماري الخاص من جهة، وبين دائرة عقارات الدولة من جهة أخرى./انتهى5

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