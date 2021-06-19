بسبب تردي الخدمات .. لجنة نيابية تطالب الكاظمي بالتدخل لاعادة هيكلة امانة بغداد

2021/06/19 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ، ان اقتلاع جذور الفساد في امانة بغداد ضمان لتوفير الخدمات في عموم المدينة مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة التدخل الشخصي لأعادة هيكلة الامانة في ضوء تردي الخدمات وتراجعها في العاصمة .واشار عضو اللجنة النائب علاء الربيعي ، في بيان صحفي ، الى إن المواطنين البغداديين لم يلمسوا اي تحسن خدمي في العاصمة ، منتقدا عدم وجود مشاريع ستراتيجية تتناسب ومكانة بغداد التأريخية ، مبينا ان " الشارع العراقي خرج للتظاهر وسيخرج مستقبلاً بسبب سوء الخدمات التي انعكست سلياً على حياة المواطنين ".وتساءل الربيعي ، عن اسباب تحويل المساحات الخضراء الى مراكز تجارية ، وتقطيع الاراضي الزراعية في منطقة البوعيثة جنوب غرب بغداد وباشراف وتحت انظار الامانة ، منوها الى عمليات فساد لمقاولين تجري لتمزيق وتشويه العاصمة بغداد./انتهى5

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