اول مسؤول عربي يتلقى دعوة من الرئيس رئيسي لزيارة طهران

2021/06/19 | 17:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تلقى اليوم السبت، دعوة من الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي لزيا...

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