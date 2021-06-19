2021/06/19 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، أن طائرة خفيفة تحطمت وانفجرت في إقليم سافوا جنوب شرقي البلاد، ما أودى بحياة شخصين كانا على متنها.وأكدت الإدارة المحلية على حسابها في “تويتر” أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتيلان جراء تحطم طائرة في فرنسا المركز الخبري الوطني.

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