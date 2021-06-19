التطبيعية تواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات الفرعية

2021/06/19 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تواصل اللجنة الانتخابية والأمانة العامة في الهيأة التطبيعية، السبت، استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية والعطل الرسمية وحسب المواعيد المحددة .وقالَ عضو التطبيعية، الدكتور أسعد لازم، إن “اللجنة الانتخابية والأمانة العامة تواصلان يوميا استقبال طلبات المرشحين لخوض غمار الانتخابات المقبلة للاتحادات الفرعية في الأيام الاعتيادية وأيام العطل الرسمية، كما حصل اليوم […]

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