الموقف الوبائي: تراجع في مؤشر الإصابات و26 حالة وفاة

2021/06/19 | 17:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 1.28 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 19 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 3608 إصابة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تماثل 3829 حالة إلى الشفاء بمعدل 93.2%.

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