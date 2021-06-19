2021/06/19 | 17:20 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 04:59 مساءً | عدد القراءات : 15

التميمي: 100 ألف دونم من بساتين ديالى دخلت مرحلة الخطر

حذر النائب فرات التميمي، السبت، من أن أكثر من 100 الف دونم من اهم بساتين ديالى دخلت مرحلة الخطر الفعلي.

وقال التميمي في تصريح صحفي ، ان “70% من بساتين ديالى تقع من حوض نهر ديالى اي ان هناك 100 الف دونم دخلت مرحلة الخطر الحقيقي، بسبب الجفاف الحاد وانخفاض مناسيب النهر الى مستويات تصل الى 85% بالوقت الراهن ما جعل وصول المياة الى البساتين صعب جدا”.

واضاف، ان “أزمة الجفاف في ديالى ليست مؤقتة والخطورة تكمن اذا لم يكن بالمقدور توفير المياه الى بساتين حوض النهر مع ارتفاع درجات الحرارة لتصل الى مرحلة الهلاك وتعويضها يحتاج الى سنوات طويلة من الجهد والتعب لانها نتاج عمل استمر عقود طويلة”.

واشار الى ان “وضع ديالى صعب ومعقد جدا ورسائل التطمين الحكومية لاتعني باننا في مرحلة جيدة بل هناك خطر سيتفاقم في تموز واب لان مستوى الطلب على المياه سيكون في اعلى درجاته”.

وتعاني ديالى من جفاف قاس بدأ يضرب مناطق واسعة في الاشهر الاخيرة ما اثر على الخطط الزراعية وبات يهدد ما تبقى من بساتيتها.

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