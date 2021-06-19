2021/06/19 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات النيابية المبكرة، موكدة أن هناك تنسيقاً مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات لتحديد الأماكن التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية..



تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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