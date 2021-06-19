تربية صلاح الدين توضح تفاصيل خطة بناء وتأهيل المدارس ونسبة الإنجاز

2021/06/19 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيديأعلنت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم السبت، إنجاز 80% من خطة بناء وتأهيل وترميم المدارس للعام الدراسي الحالي 2020- 2021، فيما أوضحت تفاصيلها.وقال مدير قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية صلاح الدين، المهندس باسل فاضل علوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القسم أعد خطة لعام 2020- 2021 للنهوض بالواقع التعليمي والتربوي بعد دراسة الاحتياج الفعلي للمدارس". وأضاف، أن "المديرية أنجزت تنفيذ ما نسبته 80% من الخطة من خلال توفير احتياجات المدارس للكرفانات الصحية والصفية المؤقتة الى جانب رصد مبالغ مالية لتأهيل وترميم المدارس التي تضررت خلال عمليات داعش الارهابية بواقع 224 مدرسة"، مشيرا الى أن "المدارس التي كانت بحاجة الى بناء ملحق صحي أو وحدات صفية يبلغ عددها 225 مدرسة".وتابع علوان، أنه "تم اعداد خطة متكاملة لبناء مدارس تحتوي على 18 صفا ثانويا بواقع 6 مدارس و 6 صفوف لـ(87) مدرسة وإعداد ودراسة خطة لبناء مدارس تحتوي على 12 صفا بواقع 82 مدرسة ومدارس تقليدية أي خالية من المختبرات المدرسية بواقع 17 مدرسة مع بناء مدارس ثانوية نموذجية بواقع 5 مدارس تحتوي على مختبرات ومكتبات وقاعات كبيرة".

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