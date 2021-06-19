الرئيس العراقي لنظيره الايراني المنتخب .. المنطقة بحاجة إلى الحكمة والحكماء

2021/06/19 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، في أول تهنئة من رئيس عربي.

وجاء في التهنئة التي تابعها NRT عربية، اليوم السبت (19 حزيران 2021)، "نتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار..



إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ".

وتابع: " للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات، إن المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة".

وأضاف: "نحن على ثقة كبيرة بحرصكم وتفانيكم في تطوير العلاقات وتمتينها بالمصالح المشتركة لشعبيّنا ولما فيها الخير لكل المنطقة".

ووفق النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات، فأن المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، فاز برئاسة إيران، بعد ان حصد (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على 62 بالمائة من أصوات الناخبين.

وتعليقا على نتائج الانتخابات، قال علي خامنئي، "إنها تعكس دعما لمؤسسة الجمهورية الإسلامية"، واصفا، في بيان رسمي، المشاركة الشعبية بـ"الملحمية".

ولم تُعرف حتى الآن دقة نسبة الإقبال على التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص.

ومن بين هؤلاء مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية، وهي 18 عاما، للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى، وفق الأرقام الرسمية.

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