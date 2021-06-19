حملة شعبية في اسواق النجف الاشرف لاعادة سعر صرف الدولار

2021/06/19 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اطلقت اوساط نجفيـة حملة شعبية واسعة للمطالبة بإعادة سعر صرف الدولار ، دعما للشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود .وازدحمت اروقـة الاسواق وواجهات المحال التجارية في محافظة النجف الاشرف ، بمنشورات ورقيـة تطالب باعادة سعر صرف العملة مقابل الدينار في ظل الازمة الاقتصاديـة الحادة التي اضرت بقوت المواطنين واثقلت كاهلهم ./انتهى5

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