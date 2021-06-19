القبض على اربعة متهمين مطلوبين للقضاء في البصرة

2021/06/19 | 17:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت القوات الأمنية في البصرة " القبض على اربعة مطلوبين للقضاء .وذكرت قيادة عمليات البصرة في بيان انه "و بناء المعلومات الاستخبارية وبعمليات نوعية استباقية وسريعة تم القاء القبض على المتهمين الثلاثة والمطلوبين للقضاء وفق المادة ٤٠٦ في مناطق شمالي المحافظة .واضاف البيان " انه وفي عملية مماثلة ومن خلال واجب مشترك مع شعبة مكافحة المخدرات تمكنت القوات الأمنية من إعتقال أحد أهم المطلوبين للقضاء في تجارة المخدرات وبحوزته ٨٥٠ غراما من مادة الكرستال ./انتهى

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