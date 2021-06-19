2021/06/19 | 17:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسب توجيهات الكاظمي وإشراف وزير الموارد المائية.. تواصل اعمال تأهيل وتبطين قناة الجيش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/19 | 17:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسب توجيهات الكاظمي وإشراف وزير الموارد المائية.. تواصل اعمال تأهيل وتبطين قناة الجيش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسب توجيهات الكاظمي وإشراف وزير الموارد المائية.. تواصل اعمال تأهيل وتبطين قناة الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).